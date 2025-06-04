Дом дур-3: «Как не пить таблетки и упасть в обморок»

Но объем информации все же был уже таков, что мне любой ценой надо найти чистую бумагу, чтобы хотя бы тезисно на ней все записывать, а она во всем отделении была только у одного человека, единственного, кто не умел писать, поэтому не представлял никакой угрозы для персонала, это была 40-летняя Даша с шизофренией. Бумагу ей приносила сестра. Ей временно давали запрещенную ручку и кто-то из пациенток обычно помогал ей написать короткую записочку маме, что принести в следующей передачке.