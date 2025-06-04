Психотерапевт рассказал, поможет ли дополнительный отпуск при выгорании

По словам специалиста, эмоциональное выгорание — это реальная проблема, связанная с сильным психическим и физическим истощением. Чаще всего она встречается у тех, кто работает с людьми. Шуров пояснил, что признаки этого состояния включают апатию, раздражительность на рабочем месте, депрессию и повышенную тревожность.