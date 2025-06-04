Психотерапевт рассказал, поможет ли дополнительный отпуск при выгорании

Психотерапевт Василий Шуров высказался об инициативе, которая касается введения дополнительного отпуска для работников, столкнувшихся с эмоциональным выгоранием. Мнением он поделился в беседе с aif.ru.
По словам специалиста, эмоциональное выгорание — это реальная проблема, связанная с сильным психическим и физическим истощением. Чаще всего она встречается у тех, кто работает с людьми. Шуров пояснил, что признаки этого состояния включают апатию, раздражительность на рабочем месте, депрессию и повышенную тревожность.
Однако, как отметил психотерапевт, отдых не способен полностью восстановить силы при эмоциональном выгорании. Даже на ранних стадиях, при легкой усталости, простой перерыв не решает проблему, подчеркнул он.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил предложение главе Минтруда Антону Котякову о введении дополнительного отпуска для граждан, страдающих от эмоционального выгорания. В своем письме, копия которого имеется у редакции RT, он напомнил, что еще в 2019 году Всемирная организация здравоохранения официально признала эмоциональное выгорание заболеванием и включила его в Международную классификацию болезней (МКБ-11).
Кроме того, депутаты выступили с инициативой предоставить многодетным родителям дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью две недели. В случае принятия закона родители смогут использовать его вместе с основным отпуском или отдельно. Об этом пишет ОТР.