Минцифры ведет проработку сервисов, которые войдут в национальный мессенджер

Шадаев отметил, что среди стран с национальными мессенджерами можно выделить Южную Корею, Японию, Вьетнам и Китай. Он также напомнил о том, что российская компания VK недавно представила на рынке полностью отечественный мессенджер MAX, который, по его словам, по своей базовой функциональности сопоставим с иностранными аналогами и не уступает им.