Минцифры ведет проработку сервисов, которые войдут в национальный мессенджер

Министерство цифрового развития России проводит техническую проработку сервисов, которые в будущем станут частью национального мессенджера. Об этом в среду, 4 июня, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным и правительством.
Шадаев отметил, что среди стран с национальными мессенджерами можно выделить Южную Корею, Японию, Вьетнам и Китай. Он также напомнил о том, что российская компания VK недавно представила на рынке полностью отечественный мессенджер MAX, который, по его словам, по своей базовой функциональности сопоставим с иностранными аналогами и не уступает им.
— На этой платформе также возможно организовать дополнительное предоставление госсервисов. Наши граждане, например, могут использовать мессенджер для предъявления цифровых документов, которые могут заменить бумажный паспорт в простых бытовых ситуациях, например при подтверждении статуса школьника, студента, для бесплатного прохода в музеях, — поделился Шадаев.
Кроме того, министр добавил, что данный мессенджер может использоваться для подписания различных документов, таких как согласие на обработку персональных данных, договор аренды квартиры или купли-продажи автомобиля. Он также упомянул, что для подписания договора на оказание медицинских услуг в стоматологии можно интегрировать в мессенджер сервисы «Госключа».
Шадаев рассказал в рамках совещания, что мессенджер рассматривается как удобный канал для получения государственных услуг и в него может быть встроен цифровой ассистент, который будет подсказывать пользователям пути их получения. В настоящее время ведется техническая проработка этих сервисов, и подготовлен законопроект, который обеспечит необходимую правовую базу для их поэтапного запуска.
24 апреля Максут Шадаев заявил, что Минцифры не намерено запрещать мессенджеры на территории России. Он подчеркнул, что задача ведомства заключается в том, чтобы найти баланс между комфортом при использовании мессенджеров и возможностями для обмана мошенниками.