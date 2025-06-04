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USADA отстранило бойца из России Шаблия на полгода за допинг

В пробах российского бойца Александра Шаблия обнаружили наличие рекомбинантного эритропоэтина.

Источник: Аргументы и факты

Американское антидопинговое агентство (USADA) временно отстранило российского бойца ММА Александра Шаблия от участия в соревнованиях на шесть месяцев из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба USADA.

В допинг-пробе спортсмена, взятой 19 марта, было обнаружено наличие рекомбинантного эритропоэтина. Таким образом, россиянин нарушил антидопинговые правила Профессиональной бойцовской лиги (PFL).

Стандартный срок отстранения за применение запрещенных препаратов составляет полгода, но в некоторых случаях может быть увеличен до года. Расследование USADA показало, что Шаблий использовал допинг неумышленно и оказал существенную помощь в установлении личности человека, вводившего эритропоэтин, уточняется в сообщении агентства.

Начало шестимесячной дисквалификации бойца началось 19 марта 2025 — с даты взятия его пробы.

Шаблию 32 года. В его активе 24 победы и 4 поражения в смешанных единоборствах. Последние шесть боев россиянин провел в американской организации Bellator, прекратившей свое существование в 2025 году.

Ранее сообщалось, что российскую пловчиху Саламатину дисквалифицировали на два года за допинг.