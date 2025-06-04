USADA отстранило бойца из России Шаблия на полгода за допинг

Стандартный срок отстранения за применение запрещенных препаратов составляет полгода, но в некоторых случаях может быть увеличен до года. Расследование USADA показало, что Шаблий использовал допинг неумышленно и оказал существенную помощь в установлении личности человека, вводившего эритропоэтин, уточняется в сообщении агентства.