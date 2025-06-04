«Неизвестно, как бы развернулся мой жизненный путь». Патриарх Кирилл подарил Свято-Духову кафедральному собору в Минске икону, которую со слезами просил помочь при тяжелых испытаниях

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил Свято-Духову кафедральному собору в Минске икону, которую со слезами просил помочь при тяжелых испытаниях. Об этом пишет Sputnik.by. Речь идет об иконе Божией Матери «Скоропослушница».
Предстоятель Русской православной церкви сказал, что именно перед ней молился в самый сложный период — тогда его жизнь могла получить совершенно иной поворот.
«Могли постичь меня очень тяжелые испытания, и неизвестно, как бы развернулся мой жизненный путь. Но молясь Царице Небесной “Скоропослушнице”, со слезами просил ее помочь. И Царица небесная помогла избежать тех поворотов в жизни, которые могли бы на долгое время отодвинуть большое мое желание стать священнослужителем», — цитирует Патриарха названный источник.
Икона Божией Матери Скоропослушница: история.
Ранее мы писали про историю иконы Божией Матери «Скоропослушница», которую православные верующие прочитают 22 ноября. Написана она была в монастыре на горе Афон еще в X веке, а свое название получила в XVII веке.
Считается, что монах услышал голос, сказавший не ходить мимо лика Богородицы с лучиной, чтобы его не закоптить. Священносулжитель подумал, что все это ему причудилось и ослушался, но внезапно ослеп. Когда монах осознал, чей голос он слышал, стал молиться и раскаиваться о прощении. Зрение ему вернулось, а икона получила свое название.
Также сообщается, что митрополит Минский и Заславский Вениамин подарил гостю республики издание Лавришевского Евангелия, а также копию иконы Жировичской Божьей Матери (кстати, ранее мы писали про 505 лет со дня основания Жировичского монастыря в 2025 году и про уникальную икону).
Также, выступая перед паствой в Минске, Патриарх Кирилл сказал, что Беларусь является западным порубежьем Святой Руси.
Ранее мы писали, что Патриарх Кирилл примет участие в праздновании 900-летия монастыря в Полоцке, а также посетит Минск.