«Неизвестно, как бы развернулся мой жизненный путь». Патриарх Кирилл подарил Свято-Духову кафедральному собору в Минске икону, которую со слезами просил помочь при тяжелых испытаниях

Считается, что монах услышал голос, сказавший не ходить мимо лика Богородицы с лучиной, чтобы его не закоптить. Священносулжитель подумал, что все это ему причудилось и ослушался, но внезапно ослеп. Когда монах осознал, чей голос он слышал, стал молиться и раскаиваться о прощении. Зрение ему вернулось, а икона получила свое название.