США не станут обеспечивать воздушное прикрытие европейских сил на Украине

Соединенные Штаты отказываются предоставлять свои системы ПВО для воздушного прикрытия сил Франции и Великобритании на Украине, передает агентство Bloomberg.
По информации источников, европейские союзники после бесед с представителями США пришли к выводу, что глава Белого дома Дональд Трамп не станет предоставлять им гарантии для поддержки «коалиции желающих».
При этом власти Франции и Великобритании рассчитывают, что США продолжат делиться с Киевом разведданными и собирать информацию об обстановке на российско-украинской границе.
Напомним, ранее политолог Сергей Марков объяснил, почему Соединенные Штаты начали дистанцироваться от украинских властей.