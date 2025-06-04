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США не станут обеспечивать воздушное прикрытие европейских сил на Украине

Британия и Франция планировали разместить свои контингенты на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты отказываются предоставлять свои системы ПВО для воздушного прикрытия сил Франции и Великобритании на Украине, передает агентство Bloomberg.

По информации источников, европейские союзники после бесед с представителями США пришли к выводу, что глава Белого дома Дональд Трамп не станет предоставлять им гарантии для поддержки «коалиции желающих».

При этом власти Франции и Великобритании рассчитывают, что США продолжат делиться с Киевом разведданными и собирать информацию об обстановке на российско-украинской границе.

Напомним, ранее политолог Сергей Марков объяснил, почему Соединенные Штаты начали дистанцироваться от украинских властей.