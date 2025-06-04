Le Figaro: королевская семья создала план на случай смерти Кейт Миддлтон

Букингемский дворец подготовил план на случай смерти принцессы Уэльской Кейт Миддлтон от рака, сообщает Le Figaro со ссылкой на еще не вышедшую книгу королевского хроникера Бертрана Декерса «Кейт: тот самый день, когда… “.
Отмечается, что название плана «Операция Редингский мост» придумал сам принц Уильям. До этого название плана и его детали держались в секрете.
Книга, о которой идет речь, поступит в продажу 11 июня.
Напомним, в январе прошлого года у Кейт Миддлтон диагностировали рак. О заболевании она сообщила спустя два месяца. В начале 2025 года принцесса Уэльская рассказала о ремиссии.
Примечательно, что подготовка плана — обычное явление. Букингемский дворец всегда заранее готовит планы действий на случай смерти кого-то из членов семьи.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон посетила детский хоспис в платье за 10 тысяч рублей.