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Le Figaro: королевская семья создала план на случай смерти Кейт Миддлтон

Название для плана придумал сам принц Уильям.

Источник: Аргументы и факты

Букингемский дворец подготовил план на случай смерти принцессы Уэльской Кейт Миддлтон от рака, сообщает Le Figaro со ссылкой на еще не вышедшую книгу королевского хроникера Бертрана Декерса «Кейт: тот самый день, когда… “.

Отмечается, что название плана «Операция Редингский мост» придумал сам принц Уильям. До этого название плана и его детали держались в секрете.

Книга, о которой идет речь, поступит в продажу 11 июня.

Напомним, в январе прошлого года у Кейт Миддлтон диагностировали рак. О заболевании она сообщила спустя два месяца. В начале 2025 года принцесса Уэльская рассказала о ремиссии.

Примечательно, что подготовка плана — обычное явление. Букингемский дворец всегда заранее готовит планы действий на случай смерти кого-то из членов семьи.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон посетила детский хоспис в платье за 10 тысяч рублей.