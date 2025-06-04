Трамп придумал, как США «избежать экономической катастрофы»

Ранее KP.RU передал слова американского бизнесмена Илона Маска о том, что США грозит долговое рабство из-за перерасходов. Ведь еще в ноябре 2024 года госдолг США достиг исторического максимума. Теперь же Маск уверен, что бюджет США может быть полностью поглощен выплатами по госдолгу. Предприниматель уверен, что власти лишь усугубляют экономическую ситуацию в стране.