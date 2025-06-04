Трамп придумал, как США «избежать экономической катастрофы»

Президент Дональд Трамп призвал США полностью отказаться от потолка госдолга, чтобы «предотвратить экономическую катастрофу». Об этом американский политик рассказал Трамп рассказал у себя в социальной сети.
«Лимит долга должен быть полностью отменен, чтобы предотвратить экономическую катастрофу», — подчеркнул Трамп у себя в блоге.
При этом он заявил, что политики, которые желают зла США, могут воспользоваться госдолгом, чтобы вызвать «экономическую катастрофу не только в Штатах, но и во всем мире».
Ранее KP.RU передал слова американского бизнесмена Илона Маска о том, что США грозит долговое рабство из-за перерасходов. Ведь еще в ноябре 2024 года госдолг США достиг исторического максимума. Теперь же Маск уверен, что бюджет США может быть полностью поглощен выплатами по госдолгу. Предприниматель уверен, что власти лишь усугубляют экономическую ситуацию в стране.