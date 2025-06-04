1 млн особей: В Саратовской области показали видео с нашествием сайгаков из Казахстана

Саратовскую область заполонили сайгаки. Видео © Telegram / Охота_64.
«Сайгака необходимо исключить из Красной книги РФ. Если в 2021 году область посещали 20 — 35 тысяч особей, в прошлом году — порядка 80 тыс., то в этом году мы наблюдаем “нашествие” почти миллиона особей», — сказано в публикации.
В ведомстве объяснили ситуацию тёплой зимой и доступной кормовой базой для животных.
Напомним, ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что сайгаки из Казахстана массово мигрировали в регион. Он акцентировал внимание на необходимости оперативной оценки ущерба, который животные могут причинить местным фермерам.