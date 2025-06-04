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1 млн особей: В Саратовской области показали видео с нашествием сайгаков из Казахстана

В Саратовской области наблюдают нашествие сайгаков. В 2025 году из Казахстана в российский регион «переселились» около миллиона этих животных, в связи с чем местные власти предложили исключить вид из Красной книги, сообщили в пресс-службе областного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

Источник: Life.ru

Саратовскую область заполонили сайгаки. Видео © Telegram / Охота_64.

«Сайгака необходимо исключить из Красной книги РФ. Если в 2021 году область посещали 20 — 35 тысяч особей, в прошлом году — порядка 80 тыс., то в этом году мы наблюдаем “нашествие” почти миллиона особей», — сказано в публикации.

В ведомстве объяснили ситуацию тёплой зимой и доступной кормовой базой для животных.

Напомним, ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что сайгаки из Казахстана массово мигрировали в регион. Он акцентировал внимание на необходимости оперативной оценки ущерба, который животные могут причинить местным фермерам.