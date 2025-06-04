В Португалии возобновили поиски загадочно пропавшей 18 лет назад девочки

Мадлен Макканн пропала вечером 3 мая 2007 года, когда её родители ужинали в ресторане неподалёку от снимаемых апартаментов. Несмотря на многолетние международные поиски и громкие заявления следствия, судьба девочки до сих пор остаётся неизвестной. В 2020 году британская полиция назвала основным подозреваемым гражданина Германии Кристиана Брюкнера, осуждённого в прошлом за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, однако прямых доказательств его причастности пока не найдено.