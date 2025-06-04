Психотерапевт Панкратов выявил признаки невроза у избранной в ООН Бербок

Панкратов изучил публичные выступления Бербок перед её избранием. Он отметил, что она склонна к мечтательности, иногда переходящей в нездоровое воображение. Такие люди часто увлекаются фантазиями о будущем, которое трудно реализовать, пояснил эксперт.