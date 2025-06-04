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Психотерапевт Панкратов выявил признаки невроза у избранной в ООН Бербок

Психотерапевт заявил, что Бербок склонна к мечтательности.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок избрана председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако её личные качества вызывают вопросы у специалистов. Врач-психотерапевт Руслан Панкратов сообщил aif.ru, что у Бербок заметны признаки невротического состояния и психического истощения.

Панкратов изучил публичные выступления Бербок перед её избранием. Он отметил, что она склонна к мечтательности, иногда переходящей в нездоровое воображение. Такие люди часто увлекаются фантазиями о будущем, которое трудно реализовать, пояснил эксперт.

Назначение Бербок вызвало резкую критику. Политолог Александр Дудчак заявил, что её избрание отражает упадок международной дипломатии. По его мнению, она не обладает достаточной компетенцией для этой роли. Слова специалиста приводит 360.ru.

Инициатором голосования по кандидатуре Бербок выступила Россия, пишет «Царьград». Москва хотела понять, какие страны поддержат такую кандидатуру. Изначально избрание планировалось провести без голосования, но в итоге голосование было секретным.