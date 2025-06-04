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Смотры-конкурсы, презентации новинок: как прошел второй день «Белагро-2025»

Была представлена выставка достижений пищевой промышленности и ярмарка-продажа продуктов. Программа второго дня также включала республиканский смотр-конкурс «Лучшая племенная лошадь».

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.В рамках «Белагро-2025» в Минском международном выставочном центре можно было увидеть различные модели и модификации техники и оборудования отечественного и зарубежного машиностроительного комплекса. Также гости могли ознакомиться с новейшими достижениями в области животноводства. Была представлена выставка достижений пищевой промышленности и ярмарка-продажа продуктов. Программа второго дня также включала республиканский смотр-конкурс «Лучшая племенная лошадь». Пригожин стал победителем в категории «Лучший племенной жеребец». Красавец из ОАО «Полесская нива» (Брестская область) покорил жюри своей статью, экстерьером и наследственными характеристиками. -0-

Фото Сергея Шелега.