Восемь туристов оказались в рабстве после тура в Таиланде

Туристы согласились отправиться в бесплатное путешествие, но уже в Бангкоке у них отобрали все документы и гаджеты, после чего группу перевезли в Мьянму. Один из пленных сумел вернуть свой телефон и попытался связаться с женой, однако был схвачен бандитами, жестоко избит и брошен в подвал.