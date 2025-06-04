Стало известно, кто из покинувших Россию иноагентов зарабатывает больше всех в Европе

Ранее стало известно, что певица Земфира*, которая сейчас, предположительно, живёт во Франции, может предпринять шаги для снятия с себя статуса иностранного агента и возвращения в Россию. Отмечалось, что в последнее время она перестала выражать поддержку Украине на концертах.