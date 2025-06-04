Telegraph: Маск желал продлить срок полномочий на госслужбе, но ему отказали

Ранее сообщалось, что Илон Маск ушел с поста руководителя ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Сам бизнесмен признал, что у него возникали разногласия с администрацией американского лидера Дональда Трампа. Маск отметил, что не стремился открыто критиковать руководство, но и не хотел нести ответственность за все решения администрации.