Telegraph: Маск желал продлить срок полномочий на госслужбе, но ему отказали

Американский бизнесмен Илон Маск желал продлить срок своих полномочий на государственной службе США, однако ему в этом отказали. Эту новость сообщает издание Telegraph, ссылаясь на источники из политической элиты Штатов.
В окружении главы Америки Дональда Трампа считают, что недавние высказывания Маска против законопроекта Трампа о сокращении федеральных расходов обусловлены желанием предпринимателя отстоять свои деловые интересы. По их мнению, Маска задело то, что ему пришлось покинуть должность в администрации.
«Он (Маск — прим.) попросил остаться (в роли госслужащего — прим.), чтобы добиться большего на пути к его цели по сокращению государственных расходов на триллион долларов, но ему сказали, что это невозможно», — указывается в статье газеты.
Ранее сообщалось, что Илон Маск ушел с поста руководителя ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Сам бизнесмен признал, что у него возникали разногласия с администрацией американского лидера Дональда Трампа. Маск отметил, что не стремился открыто критиковать руководство, но и не хотел нести ответственность за все решения администрации.