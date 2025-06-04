Россиянам рассказали, как минимизировать потери урожая в огороде

Туманов отметил, что весна в этом году пришла рано, в апреле, но май омрачился заморозками. Однако он уже собрал редис из своей теплицы и зелёный лук для салатов. По его словам, садоводы не должны переживать из-за прогнозов синоптиков, которые ежегодно пугают аномальной погодой. Он подчеркнул, что заморозки в средней полосе России — это норма, так как регион относится к зоне рискованного земледелия. Если садовод не готов к таким условиям, лучше покупать овощи и фрукты на рынке, считает эксперт.