Россиянам рассказали, как минимизировать потери урожая в огороде

Сезон садоводства в самом разгаре. Дачники уже собрали первый урожай, подстригли газоны и удалили сорняки. Однако главная загадка лета остаётся неразгаданной: дадут ли фруктовые деревья и кустарники ожидаемый урожай. Главный садовод России Андрей Туманов рассказал в беседе с сайтом mk.ru о перспективах этого сезона и поделился полезными советами.
Туманов добавил, что садоводы ориентируются не на календарь, а на стадии развития растений. В зависимости от этих стадий они сеют, обрабатывают почву и собирают урожай. Потери, по его словам, неизбежны, но их масштаб зависит от региона. Чтобы минимизировать потери, садоводам стоит выращивать культуры с разными сроками цветения.
Туманов отметил, что весна в этом году пришла рано, в апреле, но май омрачился заморозками. Однако он уже собрал редис из своей теплицы и зелёный лук для салатов. По его словам, садоводы не должны переживать из-за прогнозов синоптиков, которые ежегодно пугают аномальной погодой. Он подчеркнул, что заморозки в средней полосе России — это норма, так как регион относится к зоне рискованного земледелия. Если садовод не готов к таким условиям, лучше покупать овощи и фрукты на рынке, считает эксперт.
В борьбе с тлёй садоводы используют химические и природные методы. Садовод Надежда Кашнова сообщила, что эффективно справляется с вредителем с помощью мыльного раствора.