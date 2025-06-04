Госдеп прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

О телефонной беседе американский лидер сообщил вечером того же дня. Он сказал, что «это был хороший разговор», в ходе которого обсуждались атака беспилотников Вооруженных сил Украины на военные аэродромы России и переговоры между США и Ираном о ядерном оружии.