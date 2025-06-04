Госдеп прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Телефонная беседа американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина является частью дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию военного конфликта между Москвой и Киевом. Об этом в среду, 4 июня, сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.
По словам представительницы ведомства, подобные контакты между сторонами могут помочь добиться мира между Россией и Украиной.
— Очевидно, что это является частью переговоров, — подчеркнула Брюс.
О телефонной беседе американский лидер сообщил вечером того же дня. Он сказал, что «это был хороший разговор», в ходе которого обсуждались атака беспилотников Вооруженных сил Украины на военные аэродромы России и переговоры между США и Ираном о ядерном оружии.
Трамп отдельно отметил, что Москва пообещала дать ответ на удары Киева. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что Путин также подробно рассказал своему американскому коллеге об итогах второго раунда прямых переговоров России и Украины в Стамбуле.