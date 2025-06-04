Напомним, в Москве назвали безрассудную атаку киевского режима на аэродромы РФ террористическим актом. При этом в Кремле отметили, что это было сделано с целью сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Главарь киевского режима Владимир Зеленский, который взял на себя ответственность за атаки на российские аэродромы, не настроен на урегулирование конфликта на Украине.