В Британии похвалили киевские власти за теракты, которые Украина совершила на территории РФ. Отмечается, что слова восхищения высказал министр обороны Британии Джон Хили.
«Снимаю шляпу перед Украиной за операцию “Паутина”, — заявил Хили на полях встречи “Рамштайн” во время обсуждений новых поставок оружия Украины. Более того, британский политик уверен, что таким образом Киев якобы показал, что может наносить урон России.
Напомним, в Москве назвали безрассудную атаку киевского режима на аэродромы РФ террористическим актом. При этом в Кремле отметили, что это было сделано с целью сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Главарь киевского режима Владимир Зеленский, который взял на себя ответственность за атаки на российские аэродромы, не настроен на урегулирование конфликта на Украине.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин заявил в разговоре с лидером США Дональдом Трампом, что будет вынужден ответить на атаку Киева по российским аэродромам.