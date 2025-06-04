Рособрнадзор: Почти 500 школьников удалили с ЕГЭ за телефоны и шпаргалки

Ранее министерство образования Пермского края опровергло информацию о строгом досмотре школьницы на ЕГЭ. После проверки видеозаписей установлено, что на входе сработал металлодетектор, после чего выпускницу отвели в спортивный зал, где при осмотре в её ботинках нашли шпаргалки. Также сообщается, что девочка вела себя вызывающе и самостоятельно приподняла юбку, обнажив колени. Позже глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, просмотрев видеозаписи, отметила, что у школьницы действительно были шпаргалки.