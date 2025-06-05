Букингемский дворец подготовился к смерти Кейт Миддлтон

Первые слухи об «Операции Ридингский мост» появились всего через несколько месяцев после того, как принцесса Уэльская заявила о ремиссии — незадолго до этого она подтвердила свое онкологическое заболевание.
Название связано с родным городом Миддлтон — Ридинг. Утверждается, что само название придумал супруг Кейт — принц Уильям.
Деккерс добавил, что план на случай смерти члена королевской семьи существует также в отношении нынешнего короля Британии, Карла III — он называется «Менайский мост» (Operation Menai Bridge). План несколько раз пересматривали из-за обнаруженного у короля рака.
До этого Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на церемонии наречения корабля в Шотландии.