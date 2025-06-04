«2 млн за квадрат»: Названа стоимость жилья в Москве с учётом ипотеки

Аналогичная ситуация и с новостройками: ипотечный «квадрат» в среднем обойдется в 1,8 млн руб., что в 5,6 раза больше изначальных 313,1 тыс. руб. Этого хватило бы на премиум-класс (1,16 млн руб. за кв.м). Семейная ипотека делает «квадрат» дешевле, поднимая его стоимость лишь до 557 тыс. руб., но она доступна только для новостроек.