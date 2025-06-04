Слушавших русскую музыку женщин привлекли за хулиганство под Киевом

За прослушивание русскоязычных песен две жительницы Киевской области были привлечены к административной ответственности. Информацию об этом распространил телеканал «Киев 24», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции остановили в населенном пункте Гореничи двух местных жительниц, 31 и 34 лет. Они слушали композиции известной российской певицы. В результате на женщин составили протокол о мелком хулиганстве.
Ранее украинский суд привлек к административной ответственности девушку, которая записала ролик под российские песни возле дорожного указателя недалеко от города Рава-Русская во Львовской области.
На Украине также были прецеденты судебных разбирательств, касающихся родителей, чьи дети отдают предпочтение русской музыке. Например, в Киеве женщину привлекли к ответственности за то, что её сын слушал музыкальные композиции на русском во дворе многоквартирного дома. Аналогичное наказание понесла и жительница Ровенской области — её дочь танцевала под песни российских исполнителей и публиковала видео в интернете.
Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники ТЦК сломали мужчине ключицу и бросили в другом городе.