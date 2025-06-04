Слушавших русскую музыку женщин привлекли за хулиганство под Киевом

На Украине также были прецеденты судебных разбирательств, касающихся родителей, чьи дети отдают предпочтение русской музыке. Например, в Киеве женщину привлекли к ответственности за то, что её сын слушал музыкальные композиции на русском во дворе многоквартирного дома. Аналогичное наказание понесла и жительница Ровенской области — её дочь танцевала под песни российских исполнителей и публиковала видео в интернете.