Богомаз: 127 человек попросили о помощи после теракта под Брянском

Губернатор уточнил, что для родственников пассажиров были открыты горячие линии в МЧС и департаменте соцзащиты. Пострадавших временно разместили в специально развернутом пункте, где с ними работали медики и психологи. Те, кто не нуждался в медицинской помощи, были отправлены в Москву утренним поездом. Менее чем за сутки работы по восстановлению поврежденных железнодорожных путей были завершены, движение поездов восстановили вечером 1 июня.