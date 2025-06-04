Богомаз: 127 человек попросили о помощи после теракта под Брянском

Все пострадавшие получат денежную компенсацию.
Порядка 127 человек обратились за медицинской помощью после теракта в Брянской области, еще семеро погибли. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Одна из пострадавших — врач-кардиолог, живет и работает в Нижнем Новгороде, другая из Клинцов, работает в Москве в военном госпитале имени Вишневского. Их состояние сейчас удовлетворительное», — рассказал губернатор в своем telegram-канале.
По его словам, сразу после происшествия был создан оперативный штаб, в работу которого были включены все экстренные службы региона. Эвакуационные мероприятия были завершены в течение полутора часов.
Губернатор уточнил, что для родственников пассажиров были открыты горячие линии в МЧС и департаменте соцзащиты. Пострадавших временно разместили в специально развернутом пункте, где с ними работали медики и психологи. Те, кто не нуждался в медицинской помощи, были отправлены в Москву утренним поездом. Менее чем за сутки работы по восстановлению поврежденных железнодорожных путей были завершены, движение поездов восстановили вечером 1 июня.
Богомаз также напомнил о региональных мерах поддержки. Семьям погибших выплатят 1,5 млн рублей, тяжелораненым — 600 тысяч, получившим ранения средней и легкой степени — по 300 тысяч рублей. «Такие же меры поддержки получат все пострадавшие в теракте 31 мая», — уточнил губернатор.
Пострадавшие пассажиры поезда «Климов — Москва» связались с Владимиром Путиным из областной больницы, где проходят лечение. Президент России выразил соболезнования семьям погибших и отметил слаженную работу служб.
Обрушение моста на пассажирский поезд № 86, следовавший по маршруту Климов-Москва, произошло в ночь на 1 июня в Выгоничском районе. По официальным данным, в результате инцидента погибли семь человек, свыше семидесяти получили травмы различной степени тяжести. По словам губернатора, причиной разрушения моста стал взрыв, произошедший во время прохождения поезда. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Пострадавшие в теракте под Брянском telegram-канал губернатора регионаПострадавшие в теракте под Брянском telegram-канал губернатора региона.