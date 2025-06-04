Шварценеггер завел свинью и осла, чтобы преодолеть кризис среднего возраста

«Папа сидит за столом, а вокруг него — мини-осел, пони, свинья и собаки. Для каждого питомца у него есть особый рацион, и он заботится о них как о детях. Он живет, как Доктор Дулиттл, переживающий кризис среднего возраста», — рассказал сын знаменитости.