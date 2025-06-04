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Шварценеггер завел свинью и осла, чтобы преодолеть кризис среднего возраста

Актер часто делится в соцсетях фотографиями и видео со своими питомцами.

Источник: Аргументы и факты

Бывший губернатор Калифорнии и известный американский актер Арнольд Шварценеггер окружил себя множеством домашних животных, среди которых миниатюрная лошадь, осел и свинья.

Как отметил его сын Патрик Шварценеггер в интервью на шоу Literally! With Rob Lowe, необычные домашние животные помогают 77-летнему отцу преодолеть кризис среднего возраста.

«Папа сидит за столом, а вокруг него — мини-осел, пони, свинья и собаки. Для каждого питомца у него есть особый рацион, и он заботится о них как о детях. Он живет, как Доктор Дулиттл, переживающий кризис среднего возраста», — рассказал сын знаменитости.

Напомним, ранее Шварценеггер признался, что хранит бюст российского лидера Владимира Путина и любит Россию.