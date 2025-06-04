Почему американцы влюбляются в русскую культуру: преподаватель назвала главные причины

Преподаватель добавила, что раньше студенты ездили в Россию, теперь — в Казахстан или Эстонию. На уроках они узнают о традициях, смотрят советские фильмы, удивляются холодцу и квасу. По словам специалиста, русский язык требует 1100 часов на освоение, особенно сложны падежи и глаголы.