Почему американцы влюбляются в русскую культуру: преподаватель назвала главные причины

Несмотря на слухи об «отмене» русской культуры, в Университете Миссисипи русский язык изучают с энтузиазмом. Преподаватель Юлия Рычкова, работающая там восемь лет, рассказала сайту mk.ru, что студенты увлечены Толстым, Достоевским и Стругацкими.
Специалист поделилась, что в программе около 40−50 человек: половина — новички, изучающие язык как обязательный предмет, другие выбирают русский как дополнительную специальность или для карьеры в международных отношениях.
По словам Рычковой, мотивы разные: кто-то хочет общаться с русскоязычными родственниками, кто-то интересуется культурой России. Есть усыновленные из России, желающие узнать о корнях. Американские родители поддерживают их, сохраняя сувениры и уча простым словам.
При этом будущие дипломаты учат язык для работы, а один аспирант выучил русский, чтобы изучать хищников Дальнего Востока. Студентов привлекает богатая история и необычная кириллица. Русский считают сложным, но интересным вызовом.
Преподаватель добавила, что раньше студенты ездили в Россию, теперь — в Казахстан или Эстонию. На уроках они узнают о традициях, смотрят советские фильмы, удивляются холодцу и квасу. По словам специалиста, русский язык требует 1100 часов на освоение, особенно сложны падежи и глаголы.
Ранее стало известно, что в британских школах возросло число абитуриентов, изучающих русский язык. Число британских учеников, выбиравших русский язык для сдачи на экзаменах, возросло на 47% за три года.