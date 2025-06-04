В России опровергли резкий скачок цен на лососевую икру

В России отреагировали на слухи о резком росте цен на лососевую икру до 15 тысяч рублей за килограмм. По словам коммерческого директора одного из предприятий Николая Мадалинского, некоторые продавцы намеренно завышают стоимость, чтобы спровоцировать ажиотаж и повлиять на рынок. Этим он поделился в беседе с «Постньюс».