В России опровергли резкий скачок цен на лососевую икру

В России отреагировали на слухи о резком росте цен на лососевую икру до 15 тысяч рублей за килограмм. По словам коммерческого директора одного из предприятий Николая Мадалинского, некоторые продавцы намеренно завышают стоимость, чтобы спровоцировать ажиотаж и повлиять на рынок. Этим он поделился в беседе с «Постньюс».
Специалист уточнил, что точные данные о цене икры станут известны лишь к концу июля или началу августа, когда будут подведены итоги путины и станет ясно, каким будет объем вылова.
Мадалинский отметил, что при благоприятных прогнозах рыбаков на хороший улов в этом году значительного роста цен на лососевую икру не ожидается. Это позволяет рассчитывать на стабильную стоимость продукта.
Что касается черной икры, она остается одним из самых дорогих деликатесов. Эксперт Мария Смутная пояснила, какие факторы влияют на формирование цены черной икры и как правильно выбрать качественный продукт. Она уточнила, что большую часть цены формируют затраты на выращивание рыбы, пишут «Известия».