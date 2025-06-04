Правительство прорабатывает меры по борьбе с мошенничеством

С 1 июня в России вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к «Госуслугам» во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.