В Москве установили всех фигурантов похищения блогера на вокзале

Все причастные к похищению известного предпринимателя и блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве были установлены. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении мужчины у Ярославского вокзала в Москве… Все фигуранты установлены, с ними проводятся следственные действия», — говорится в официальном сообщении.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже запросил доклад о ходе расследования у исполняющего обязанности руководителя следственного главка Москвы Саксина. Щепихина группа неизвестных силой затолкала в автомобиль.
После того, как об этом узнали правоохранители, была инициирована проверка. В Управлении на транспорте МВД России по ЦФО отмечали, что информация о данном инциденте была выявлена в ходе мониторинга соцсетей.
Позже появились сообщения о задержании шестерых подозреваемых. Сообщалось также, что Щепихина якобы «задержали» представители МВД и Росгвардии Чечни для проверки его роликов на экстремизм и оскорбления народа республики.
Этот инцидент неоднозначно прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. Он назвал блогера Щепихина подонком и мразью в человеческом обличии, так как тот грубо оскорблял чеченцев.