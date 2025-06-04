NA: новый биомаркер старения показывает, насколько здорово человек стареет

Американские и французские ученые создали инновационный биомаркер, который позволяет определить не просто хронологический возраст человека, а его функциональный возраст — то есть насколько эффективно организм справляется с задачами, важными для здорового старения. Эта разработка получила название IC Clock и была представлена в журнале Nature Aging.
Такой подход помогает понять, насколько человек сохраняет активность и здоровье в пожилом возрасте, что важнее традиционных методов оценки возраста.
В отличие от существующих «часов старения», IC Clock фокусируется на внутренней жизнеспособности — комплексной характеристике, включающей шесть ключевых функций: подвижность, когнитивные способности, психическое здоровье, зрение, слух и питание. Этот подход соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая в 2022 году признала снижение внутренней жизнеспособности отдельным медицинским диагнозом.
Тестирование IC Clock проводилось на тысячах участников французского исследования INSPIRE-T и американского проекта Framingham Heart Study. Результаты показали превосходство новой модели в предсказании риска смерти и связаны с более сильной иммунной системой, меньшим уровнем воспаления и здоровым образом жизни. В будущем этот инструмент может стать недорогим и универсальным средством оценки старения, а также разрабатывается его версия на основе капли крови для использования в странах с ограниченными ресурсами.
Ранее учёный-пульмонолог, член-корреспондент РАН Кирилл Зыков рассказал, что вопрос остановки старения и продления жизни не имеет однозначного ответа, однако достижения науки дают поводы для осторожного оптимизма.