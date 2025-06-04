NA: новый биомаркер старения показывает, насколько здорово человек стареет

Тестирование IC Clock проводилось на тысячах участников французского исследования INSPIRE-T и американского проекта Framingham Heart Study. Результаты показали превосходство новой модели в предсказании риска смерти и связаны с более сильной иммунной системой, меньшим уровнем воспаления и здоровым образом жизни. В будущем этот инструмент может стать недорогим и универсальным средством оценки старения, а также разрабатывается его версия на основе капли крови для использования в странах с ограниченными ресурсами.