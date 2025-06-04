Россиянам рассказали, как защититься от вируса Коксаки в Турции

Эпидемиолог Геннадий Онищенко, в свою очередь, призвал россиян отказаться от поездок в Турцию, где в настоящее время активно распространяется вирус Коксаки. Он отметил, что заболевание чаще поражает детей, и уже сейчас отдыхающие в этой стране сталкиваются с заражением. Его слова приводит «Царьград».