Россиянам рассказали, как защититься от вируса Коксаки в Турции

Вирус Коксаки представляет серьезную угрозу для здоровья, особенно для детей, хотя взрослые также могут заразиться. Об этом сообщила терапевт Ольга Малахова в беседе с «Постньюс». Она поделилась, как обезопасить себя от серьезных последствий.
Врач пояснила, что заболевание часто протекает легко, но в ряде случаев может привести к опасным осложнениям, включая менингит и энцефалит. Среди основных признаков болезни специалист выделила сыпь на конечностях, тошноту, слабость, боль в горле и резкий скачок температуры.
Малахова подчеркнула, что антибиотики против вируса Коксаки неэффективны. При появлении симптомов необходимо срочно обратиться к врачу и обеспечить заболевшему обильное питье. Для профилактики она посоветовала избегать купания в водоемах, так как вирус может долго сохраняться в воде. Также врач рекомендовала тщательно мыть руки, фрукты, овощи и использовать только чистую питьевую воду.
Эпидемиолог Геннадий Онищенко, в свою очередь, призвал россиян отказаться от поездок в Турцию, где в настоящее время активно распространяется вирус Коксаки. Он отметил, что заболевание чаще поражает детей, и уже сейчас отдыхающие в этой стране сталкиваются с заражением. Его слова приводит «Царьград».