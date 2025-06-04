Новый начальник полиции Армении оказался родственником криминального авторитета

На брифинге Саркисян попыталась успокоить общественность, заверив, что родственные связи не повлияют на работу Казаряна на новой должности.
«Вы сами в этом убедитесь. Армения очень маленькая страна, у каждого могут быть разные контакты и родственники. Но на конкретной должности у человека есть миссия», — заявила министр.
Отметим, что Артур Казарян был ликвидирован в 2021 году в результате разборок между преступными группировками. Армянские СМИ сообщили, что родственные связи между Артуром и Арамом могут вызвать вопросы о возможных конфликтах интересов в правоохранительных органах.
Ранее Life.ru писал, что одного из самых разыскиваемых воров в законе Грузии задержали в Польше. Грузинский криминальный авторитет приехал в Варшаву на задание.