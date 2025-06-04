Лев XIV в беседе с Путиным поблагодарил патриарха Кирилла за поздравления

«Папа Лев упомянул патриарха Кирилла, поблагодарив его за добрые пожелания, полученные по случаю начала его понтификата, и подчеркнул, что общие христианские ценности могут быть светом, помогающим искать мир, защищать жизнь и добиваться подлинной религиозной свободы», — сказал Бруни.