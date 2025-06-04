Лев XIV в беседе с Путиным поблагодарил патриарха Кирилла за поздравления

Папа римский Лев XIV в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность патриарху Московского и Всея Руси Кирилла в связи с поздравлениями с началом понтификата, заявил руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Кроме того, папа римский напомнил об общих христианских ценностях.
«Папа Лев упомянул патриарха Кирилла, поблагодарив его за добрые пожелания, полученные по случаю начала его понтификата, и подчеркнул, что общие христианские ценности могут быть светом, помогающим искать мир, защищать жизнь и добиваться подлинной религиозной свободы», — сказал Бруни.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с новым папой римским Львом XIV. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор носил конструктивный характер. Песков подчеркнул, что стороны продемонстрировали стремление продолжать подобные контакты.