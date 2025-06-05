В МЧС предложили размещать информацию о бомбоубежищах на Госуслугах

Кроме того, на Госуслугах будет доступна информация об эвакуационных пунктах, куда следует прибыть при объявлении эвакуации. Система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях, добавил Старовойтов. Распространить на всю Россию ее могут уже до конца 2025 года.