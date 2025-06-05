В МЧС предложили размещать информацию о бомбоубежищах на Госуслугах

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на Госуслугах, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — приводит «Парламентская газета» слова Старовойтова.
Кроме того, на Госуслугах будет доступна информация об эвакуационных пунктах, куда следует прибыть при объявлении эвакуации. Система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях, добавил Старовойтов. Распространить на всю Россию ее могут уже до конца 2025 года.