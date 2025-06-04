В РФ разрабатывают второй пакет мер по защите от мошенничества: что предлагает Кабмин

В России продолжается разработка мер, направленных на борьбу с мошенничеством. Кабмин занимается подготовкой выпуска уже второго такого пакета. Вскоре у россиян может появиться возможность подачи заявления о мошенничестве через Госуслуги. Об этом свидетельствуют данные аппарата заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко.
Согласно полученной информации, в кабмине рассматривают меры о создании, в том числе, инструментов контроля по сделкам с недвижимостью, введении ответственности за применение искусственного интеллекта при совершении правонарушений и другое. Помимо прочего, напомнили в аппарате, в РФ с августа появится возможность наложения самозапрета на смс-рассылки. С сентября, при этом, жители смогут запретить спам-обзвоны.
«Среди предлагаемых мер — возможность подачи заявлений о мошенничестве через Госуслуги», — сообщили в аппарате.
Граждан также предупредили об автоподставах, которыми часто пользуются преступники. Злоумышленники провоцируют аварии и обращаются за выплатами.