В РФ разрабатывают второй пакет мер по защите от мошенничества: что предлагает Кабмин

Согласно полученной информации, в кабмине рассматривают меры о создании, в том числе, инструментов контроля по сделкам с недвижимостью, введении ответственности за применение искусственного интеллекта при совершении правонарушений и другое. Помимо прочего, напомнили в аппарате, в РФ с августа появится возможность наложения самозапрета на смс-рассылки. С сентября, при этом, жители смогут запретить спам-обзвоны.