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В РФ разрабатывают второй пакет мер по защите от мошенничества: что предлагает Кабмин

Кабмин хочет сделать возможной подачу заявлений о мошенничестве через Госуслуги.

Источник: Комсомольская правда

В России продолжается разработка мер, направленных на борьбу с мошенничеством. Кабмин занимается подготовкой выпуска уже второго такого пакета. Вскоре у россиян может появиться возможность подачи заявления о мошенничестве через Госуслуги. Об этом свидетельствуют данные аппарата заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Согласно полученной информации, в кабмине рассматривают меры о создании, в том числе, инструментов контроля по сделкам с недвижимостью, введении ответственности за применение искусственного интеллекта при совершении правонарушений и другое. Помимо прочего, напомнили в аппарате, в РФ с августа появится возможность наложения самозапрета на смс-рассылки. С сентября, при этом, жители смогут запретить спам-обзвоны.

«Среди предлагаемых мер — возможность подачи заявлений о мошенничестве через Госуслуги», — сообщили в аппарате.

Граждан также предупредили об автоподставах, которыми часто пользуются преступники. Злоумышленники провоцируют аварии и обращаются за выплатами.