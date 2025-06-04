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Принц Уильям признался в любви Миддлтон через план похорон

Наследный принц Уильям лично выбирал название плана похорон своей жены принцессы Уэльской Кейт Миддлтон на случай ее смерти от рака.

Наследный принц Уильям лично выбирал название плана похорон своей жены принцессы Уэльской Кейт Миддлтон на случай ее смерти от рака. Об этом в своей книге рассказал журналист и обозреватель королевской семьи Бертран Декерс.

Книгу, которая выйдет в свет 11 июня, он назвал «Кейт — День, когда…». С ней уже успело ознакомиться французское издание Le Figaro. В ней говорится, что план похорон получил название «Операция Редингский мост».

Такое наименование, пишет автор, было выбрано принцем не случайно. Рединг — это родной город Кейт. А аббревиатура операции ORB совпадает с названием державы британского короля, которая используется во время коронации.

Декерс отмечает в книге, что выбор названия стало «почти признанием в любви». О тяжелом заболевании принцессы стало известно год назад. В марте она сама сообщила о диагностировании рака. В начале этого года Миддлтон сообщила о наметившейся ремиссии.

Ранее «МК» писал, что во время визита в Глазго принц Уильям остроумно ответил на комплимент в адрес Кейт Миддлтон, мгновенно развеселив толпу.