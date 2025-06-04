Принц Уильям признался в любви Миддлтон через план похорон

Наследный принц Уильям лично выбирал название плана похорон своей жены принцессы Уэльской Кейт Миддлтон на случай ее смерти от рака. Об этом в своей книге рассказал журналист и обозреватель королевской семьи Бертран Декерс.
Книгу, которая выйдет в свет 11 июня, он назвал «Кейт — День, когда…». С ней уже успело ознакомиться французское издание Le Figaro. В ней говорится, что план похорон получил название «Операция Редингский мост».
Такое наименование, пишет автор, было выбрано принцем не случайно. Рединг — это родной город Кейт. А аббревиатура операции ORB совпадает с названием державы британского короля, которая используется во время коронации.
Декерс отмечает в книге, что выбор названия стало «почти признанием в любви». О тяжелом заболевании принцессы стало известно год назад. В марте она сама сообщила о диагностировании рака. В начале этого года Миддлтон сообщила о наметившейся ремиссии.
Ранее «МК» писал, что во время визита в Глазго принц Уильям остроумно ответил на комплимент в адрес Кейт Миддлтон, мгновенно развеселив толпу.