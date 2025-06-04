Politico: ЕС разрешил направить €335 млрд из фонда защиты от COVID на оборону

Страны-члены Евросоюза смогут получить доступ к средствам из Фонда восстановления и повышения устойчивости, направленного на борьбу с COVID-19. Европейские государства будут иметь такую возможность при выполнении ряда условий. Программа позволит использовать средства из Фонда на повышение уровня обороны той или иной страны ЕС, пишет Politico.
Так, по данным газеты, руководство Евросоюза уже одобрило возможность перенаправления 355 миллиардов евро на соответствующие цели. Государства, таким образом, получат финансирование оборонных проектов.
В Еврокомиссии уже установили срок реализации программы. Как сказано в материале, страны могут претендовать на средства из Фонда до августа 2026 года. Для этого необходимо выполнить некоторые требования.
ЕК также отреагировала на предложение США ввести санкции в отношении российского энергетического сектора. По мнению Еврокомиссии, меры могут подвести, в том числе, и ЕС под 500% пошлины.