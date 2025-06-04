Politico: ЕС разрешил направить €335 млрд из фонда защиты от COVID на оборону

Страны-члены Евросоюза смогут получить доступ к средствам из Фонда восстановления и повышения устойчивости, направленного на борьбу с COVID-19. Европейские государства будут иметь такую возможность при выполнении ряда условий. Программа позволит использовать средства из Фонда на повышение уровня обороны той или иной страны ЕС, пишет Politico.