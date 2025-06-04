HR-эксперт назвала наиболее подверженные выгоранию профессии

Эксперт по персоналу Алла Тышко в разговоре с «Постньюс» высказалась в поддержку идеи предоставления семидневного оплачиваемого отпуска для сотрудников, столкнувшихся с профессиональным выгоранием. Она также назвала профессии, где риск эмоционального истощения особенно высок.
Тышко пояснила, что некоторые специальности связаны с накоплением усталости, из-за чего работники начинают испытывать отвращение к своей деятельности. К таким профессиям она отнесла менеджеров по продажам, журналистов и специалистов по подбору кадров, которые ежедневно обрабатывают большие объемы информации.
При этом эксперт отметила, что отсутствие четких критериев диагностики выгорания может привести к тому, что некоторые сотрудники будут использовать дополнительный отпуск как лишние выходные, а не для восстановления.
Психолог Ольга Гнатенко, в свою очередь, считает, что одна неделя отпуска не сможет устранить проблему выгорания. Она предложила организовывать активный отдых для тех, кто занят умственным трудом, и обеспечивать покой для работников физического труда. Также специалист считает полезным предоставлять дополнительные выходные в периоды высокой нагрузки, цитирует слова эксперта «Царьград».