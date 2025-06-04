HR-эксперт назвала наиболее подверженные выгоранию профессии

Психолог Ольга Гнатенко, в свою очередь, считает, что одна неделя отпуска не сможет устранить проблему выгорания. Она предложила организовывать активный отдых для тех, кто занят умственным трудом, и обеспечивать покой для работников физического труда. Также специалист считает полезным предоставлять дополнительные выходные в периоды высокой нагрузки, цитирует слова эксперта «Царьград».