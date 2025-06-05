Что можно и нельзя делать в день Леонтия 5 июня на Левона Огуречника

Православная церковь 5 июня вспоминает святого Леонтия. В народе принято праздновать день Левона Огуречника. Название связано с сезонными работами, которыми занимались в указанный день.
Что нельзя делать 5 июня
Не следует наблюдать за тем, как работает другой человек. Считается, что подобное может спровоцировать финансовые сложности. Под запретом ремонтные работы. Предки верили, что можно получить травму. Кроме того, не рекомендуется ссориться с родными и близкими.
Что можно делать 5 июня
По традиции, в названный день занимались сезонными работами: высаживали огурцы и на грядки, и в парники.
Согласно приметам, жаркая погода предсказывает снежную зиму. Если трава сильно пахнет 5 июня, то ждали дождя.