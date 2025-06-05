Град, гроза и дождь дадут о себе знать в Самарской области днем 5 июня

Стало известно, какая погода будет в 63-м регионе в четверг. Подробнее о ней рассказали специалисты Приволжского УГМС.
В губернии сохранится облачность с прояснениями. Также днем 5 июня в Самарской области пройдет кратковременный дождь. Возможны град и гроза. Температура воздуха составит от +17 до +22 градусов по Цельсию.
При этом ветер будет северо-западный с порывами от 7 до 12 метров в секунду (от 15 до 20 на некоторых участках).
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