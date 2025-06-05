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Илон Маск призвал «убить» законопроект Дональда Трампа

Кроме того, Маск назвал бюджетный законопроект Трампа «отвратительной мерзостью».

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск заявляет, что он против принятия масштабной инициативы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов.

Маск назвал данный закон угрозой для американской экономики, а также призвал «убить законопроект».

«Следует разработать новый законопроект, который не увеличивает дефицит и потолок долга на пять триллионов. Позвоните своему сенатору, позвоните своему конгрессмену. Доводить Америку до банкротства — недопустимо!», — считает он.

«Kill the bill», — написал Маск, пост опубликован в соцсети X*.

Фраза является отсылкой на культовую киноленту режиссёра Квентина Тарантино «Убить Билла» (Kill Bill).

Маск добавил, что «немыслимо доводить США до финансового краха».

Ранее сообщалось, что Маск в резкой форме раскритиковал законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью».

По данным Axios, Трамп рассержен саботажем Маска, но они остаются друзьями.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.