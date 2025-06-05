Истребители Франции Mirage 2000 нарисовали кривой трезубец над Черным морем

Истребители Mirage 2000 ВВС Франции провели в юго-западной части Черного моря «демонстрационный» полет, во время которого в небе нарисовали кривой трезубец. Об этом в среду, 4 июня, написали в соцсетях Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что особенностью данного полета стал его маршрут, который на мониторинговых картах изображался как трезубец — украинский национальный символ. Но, судя по скриншотам с ресурса Flightradar24, трезубец вышел кривым.
В ВСУ добавили, что этот жест французских пилотов якобы символизирует поддержку, солидарность и стратегическое партнерство с Киевом.
Полет французских истребителей проходил над юго-западной частью Черного моря, примерно между Болгарией и Турцией, и осуществлялся вблизи маршрутов гражданских самолетов, передает «Российская газета».
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