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Народный календарь. Почему на Карпа Карполова, 8 июня, нельзя лениться

8 июня православные чтут память апостолов от семидесяти, учеников Иисуса Христа Карпа и Алфея. Этот день называли Карпом Карполовом.

8 июня православные чтут память апостолов от семидесяти, учеников Иисуса Христа Карпа и Алфея. Этот день называли Карпом Карполовом.

На Руси считалось, что в этот день хорошо ловятся карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку. 8 июня горшки и плошки было принято выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха у домашней посуды. Также считалось полезным самим подышать воздухом рядом с шиповником, так как это помогает от разных болезней.

В эту дату не стоит лениться и спать до обеда, так как добросовестный труд обязательно подарит благополучие и удачу в профессиональной деятельности. Также в этот день нежелательно ходить в грязной и старой одежде, иначе болезнь может прилипнуть. Кроме того, не стоит давать денег в долг и самому занимать, иначе можно и вовсе остаться без финансовых средств.

Приметы погоды:

Утки постоянно ныряют и плещутся в воде — к дождю.

Рыба в реке играет у поверхности воды — погода сырой будет.

Прилив реки — к ясной погоде, отлив — к осадкам.

Комары роем летают — к хорошей погоде.

Именины отмечают: Георгий, Давид, Макар, Карп, Юрий, Елена.