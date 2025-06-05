Народный календарь. Почему на Карпа Карполова, 8 июня, нельзя лениться

В эту дату не стоит лениться и спать до обеда, так как добросовестный труд обязательно подарит благополучие и удачу в профессиональной деятельности. Также в этот день нежелательно ходить в грязной и старой одежде, иначе болезнь может прилипнуть. Кроме того, не стоит давать денег в долг и самому занимать, иначе можно и вовсе остаться без финансовых средств.