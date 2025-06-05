День полевых цветов и День солнечных зайчиков: какие праздники отмечают в России и мире 5 июня

Считается, что Праздник популярных заблуждений был учрежден в честь высадки союзных войск 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны, что сильно приблизило поражение нацистской Германии. По этой причине 5 июня считается последним днем, когда в Германии было популярно заблуждение о ее военном превосходстве. В этот день принято развивать свое критическое мышление и ставить под сомнение сведения, которые потенциально могут оказаться заблуждениями.