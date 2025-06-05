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День полевых цветов и День солнечных зайчиков: какие праздники отмечают в России и мире 5 июня

5 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День полевых цветов, День солнечных зайчиков и Праздник популярных заблуждений.

5 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День полевых цветов, День солнечных зайчиков и Праздник популярных заблуждений.

День полевых цветов.

День полевых цветов появился в России в начале XX века. Его отмечают с целью привлечь внимание людей к красоте растительного мира. В эту дату люди собирают цветы, устраивают пикники на природе, а также проводят экологические мероприятия.

День солнечных зайчиков.

День солнечных зайчиков — это детский праздник, во время которого принято не просто «вызывать» пятно света, но и участвовать в тематических соревнованиях, играх и конкурсах рисунков среди детей. Также в эту дату проводятся мероприятия, на которых звучат стихи и рассказы, посвященные солнечным зайчикам.

Праздник популярных заблуждений.

Считается, что Праздник популярных заблуждений был учрежден в честь высадки союзных войск 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны, что сильно приблизило поражение нацистской Германии. По этой причине 5 июня считается последним днем, когда в Германии было популярно заблуждение о ее военном превосходстве. В этот день принято развивать свое критическое мышление и ставить под сомнение сведения, которые потенциально могут оказаться заблуждениями.