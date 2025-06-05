Календарь на 5 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Отмечается с 2014 года и посвящен людям, живущим с ВИЧ более 10 лет, особенно тем, кто был инфицирован до появления эффективной антиретровирусной терапии во второй половине 1990-х годов. Дата выбрана в память о первом официальном сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) от 5 июня 1981 года о случаях неизвестной болезни, позже идентифицированной как СПИД. Цель дня — привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются люди, долгое время живущие с ВИЧ, и отдать дань уважения их стойкости.