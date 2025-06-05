В МЧС объявили о планах поместить адреса бомбоубежищ на «Госуслугах»

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на “Госуслугах”, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации», — пояснил Старовойтов, его слова приводит «Парламентская газета».