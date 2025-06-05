«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после переговоров Путина и Трампа

«Радиостанция Судного дня», за которой следят медиа, вышла в эфир с новыми кодами после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 4 июня 2025 года. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи».