«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после переговоров Путина и Трампа

«Радиостанция Судного дня», за которой следят медиа, вышла в эфир с новыми кодами после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 4 июня 2025 года. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи».
Выход в эфир состоялся в 19:51 по московскому времени. УВБ-76 передала сообщения «Ошолинь 1340 7223» и «Азотобаск 7719 4842». Значение этих радиограмм не известно.
Радиостанция выходила на связь с миром и после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Тогда она выдала в эфире код «ибобаза». Спустя некоторое время появилось и второе сообщение — «арапоблиц».
Накануне УВБ-76 выдала сразу восемь слов. Среди них были «Моржовый», «Уткорой», «Пчелодер», «Пупсолет» и другие.