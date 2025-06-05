Глава SNS Данко заявил о шоке от отказа Пеллегрини от референдума по санкциям РФ

Андрей Данко подчеркнул, что, имея какие-либо сомнения, Петер Пеллегрини должен был передать петицию в Конституционный суд. Однако он просто «взял это на себя». Вице-спикер парламента добавил, что и сам подписал соответствующую петицию. Он также выразил благодарность тем, кто поступил аналогично.