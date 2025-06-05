Глава SNS Данко заявил о шоке от отказа Пеллегрини от референдума по санкциям РФ

Активисты из Словакии собрали порядка 400 тысяч подписей для поддержки петиции о референдуме об отмене антироссийских санкций. При этом глава государства Петер Пеллегрини отклонил требование заявителей. Решение президента прокомментировал вице-председатель словацкого парламента и глава партии SNS Андрей Данко. Он заявил на пресс-конференции, что находится в шоке от отказа словацкого лидера.
Андрей Данко подчеркнул, что, имея какие-либо сомнения, Петер Пеллегрини должен был передать петицию в Конституционный суд. Однако он просто «взял это на себя». Вице-спикер парламента добавил, что и сам подписал соответствующую петицию. Он также выразил благодарность тем, кто поступил аналогично.
«Мы сделаем всё, чтобы убедить президента в том, что если у него были проблемы, то решать их он должен был по-другому», — подытожил Андрей Данко.
Петер Пеллегрини заявил, что в Словакии невозможно провести указанный референдум. По его словам, петиция не соответствует требованиям.