Путин обсудит создание учебников по русскому языку и литературе

При этом поддержка русского языка в субъектах должна быть мягкой и естественной, отмечал Путин. Необходимо создавать условия для изучения русского языка, но важно не повторять ошибок прошлого. По словам главы государства, жизнь в составе РФ все расставит по своим местам, поскольку для человека, живущего в России, изучение и любовь к государствообразующему языку — это естественная потребность.