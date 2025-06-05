Путин обсудит создание учебников по русскому языку и литературе

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ обсудит с участниками мероприятия создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, сообщили в пресс-службе Кремля.
Заседание совета при президенте РФ пройдет в режиме видеоконференцсвязи. В повестке мероприятия несколько тем для обсуждения. В том числе вопросы, связанные с созданием единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, а также поддержанием фондов детских и школьных библиотек.
Также участники обсудят поддержку учителей русского языка и литературы из новых регионов РФ, запуск молодежной интеллектуальной игры «Скажи по-русски» и возрождение практики чтецких программ в образовательных организациях.
В заседании примут участие советник президента РФ Елена Ямпольская, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Владимир Мединский, представители общественных организаций, руководители вузов и профессорско-преподавательский состав учебных заведений страны, поэты, писатели, артисты и общественные деятели.
Единые линейки учебников.
Поддержка и продвижение в мире русского языка, сохранение языков народов России играют для государства первостепенную роль, сообщил Путин на предыдущем заседании Совета в ноябре 2024-го. По словам президента, при всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии России именно русский язык во многом определяет духовную и национальную идентичность.
В связи с этим по итогам заседания Путин поручил правительству совместно с Советом и с привлечением ведущих университетов создать единую государственную линейку школьных учебников по русскому языку, литературе, литературному чтению. Срок — до 1 июня 2026 года.
Работа по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе началась, сообщалось на сайте Кремля в феврале. Были определены принципиально новые подходы к подаче материала, проведены встречи с экспертами и преподавателями.
Новые центры просвещения.
Вместе с тем, как отмечал Путин, познание языка и воспитание культуры речи начинается еще с дошкольного возраста, и огромную роль здесь играет детская книга. Российские власти ставят перед собой задачу создать на базе государственных детских библиотек центры просвещения, воспитания, культурной и общественной жизни. Прежде всего в сельских территориях и в малых городах.
Президент РФ подчеркивал, что детские библиотеки — уникальное достояние России, и поручал главам регионов активнее помогать им с пополнением фондов, ремонтом и оборудованием, расширением площадей.
Особого внимания, по мнению Путина, требуют и школьные библиотеки, которые должны стать для учеников точками притяжения, пространством знаний, а педагоги-библиотекари — авторитетными, знающими наставниками, активно участвующими в воспитательном процессе.
Естественная потребность в русском языке.
Значимую роль в поддержке русского языка президент отводит и общедоступным библиотекам в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства предлагал создать на их базе центры популяризации русского языка и произведений российских прославленных литераторов.
Кроме того, подчеркивал глава государства, в новых регионах РФ сейчас активно строятся и модернизируются многие социально значимые объекты, в том числе учебные заведения. В связи с этим Путин поручил в приоритетном порядке оснастить всем необходимым образовательные учреждения новых регионов РФ для учебных занятий по русскому языку и литературе.
При этом поддержка русского языка в субъектах должна быть мягкой и естественной, отмечал Путин. Необходимо создавать условия для изучения русского языка, но важно не повторять ошибок прошлого. По словам главы государства, жизнь в составе РФ все расставит по своим местам, поскольку для человека, живущего в России, изучение и любовь к государствообразующему языку — это естественная потребность.