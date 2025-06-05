С 1 июля повысят пенсии. Кто станет получать больше и на сколько

— При этом право на надбавку к пенсии имеют оба родителя, не только один. Также к иждивенцам ещё могут быть отнесены братья, сёстры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать. То есть, если у бабушки находится внук или внучка на иждивении, она опекун, тогда она может обратиться за таким повышением. Повышение устанавливается в заявительном порядке и после предоставления документов, — рассказала Оксана Красовская.