Гол Роналду принёс Португалии победу над Германией и выход в финал Лиги наций

Счёт в игре открыл Флориан Вирц, который на 48-й минуте вывел немцев вперёд. Однако португальцы не растерялись: спустя 15 минут Франсишку Консейсау восстановил равновесие, а уже через пять минут 40-летний Криштиану Роналду забил свой 137-й гол за сборную (937 в карьере), упрочив рекорд по количеству голов за одну национальную команду (вторым идёт Лионель Месси со 112 голами за сборную Аргентины).